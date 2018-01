So surfen Skifahrer durch "Schneehölle" Österreichs

Während viele Autofahrer mit den gewaltigen Schneemassen nur wenig anfangen können, haben andere mit dem Schnee sichtlich ihren Spaß. So wie ein Pkw-Lenker und ein Skifahrer in Tweng (Salzburg). Der Skifahrer hing sich einfach an das Auto und ließ sich davon ziehen!



Er ist jedoch nicht der Einzige, der durch das Schnee-Chaos surft. Immer mehr "Gefangene" erlauben sich einen Spaß und surften ein wenig durch die "Schneehölle" Österreichs.

Lawinenwarndienst ruft zum zuhause bleiben auf

Unterdessen schneit es weiter: In Vorarlberg hat es in der Nacht "20 bis 40 Zentimeter Neuschnee" - stellenweise sogar bis zu 50 Zentimeter - gegeben, sagte Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst Vorarlberg gegenüber dem ORF.

Der Tiroler Lawinenwarndienst ruft die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten dazu auf, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Sie raten außerdem von nicht notwendigen Autofahrten ab. Viele Schulen haben "schneefrei".

(slo)