Video: So extrem ist das Schneechaos am Arlberg

Extreme Neuschneemengen haben im Westen Österreichs zu vielen Straßensperren geführt.

In der Region Arlberg sind St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs und Warth zur Zeit von der Außenwelt abgeschnitten - siehe Video hier:







In nur einem Tag fiel über ein Meter Schnee. Die Lawinengefahr im Hochgebirge ist extrem hoch. Im Lauf des Tages ist ein Temperaturanstieg vorhergesagt, was die Situation zudem verschärft. Die aktuelle Sperren, die derzeitige Situation am Arlberg und die Prognose für die nächsten Stunden finden Sie hier in unserem LIVE-TICKER.

(Red)