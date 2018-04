Frühling da: Wo fällt heute die 20-Grad-Marke?

In der Osterwoche zeigt sich der Frühling die meiste Zeit über von seiner besten Seite, bereits heute wird das erste Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke erreicht. Zwar gibt es am Donnerstag einen kleinen Dämpfer in Form einer Kaltfront, die Abkühlung ist nach Angaben des Wetterdienstes UBIMET aber nur von kurzer Dauer. Bereits am Freitag schöpft der Frühling nämlich wieder aus dem Vollen, am Wochenende klopft dann aus heutiger Sicht lokal schon der Frühsommer an.

Umfrage Freuen Sie sich schon auf das Frühlingswetter? Ja und wie!

Mir ist das Wetter relativ egal.

Nein, ich mag die Kälte.

Dienstag und Mittwoch: 20 Grad

Die 20 Grad sind zum Greifen nahe, föhniger Südwind und Sonnenschein treiben die Temperaturen am heutigen Dienstag spürbar nach oben. "Zuletzt wurde diese Marke am 29. Oktober des Vorjahres erreicht, also vor gut fünf Monaten", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei UBIMET. "Die wärmsten Regionen sind dank des Föhns wie so oft im Frühling das Rhein- und Inntal, der Flachgau und das Salzkammergut."

In einer ähnlichen Tonart geht es am Mittwoch weiter, mit bis zu 22 Grad wird es sogar noch eine Spur milder. Erneut dürften die Föhnregionen an der Alpennordseite bei den Temperaturen die Nase vorn haben, doch auch in Wien, St. Pölten oder Eisenstadt sollte der 20er erstmals 2018 fallen. Etwas das Nachsehen haben bei dieser Wetterlage Osttirol und Kärnten, hier bleiben die Höchstwerte mit 10 bis 15 Grad dementsprechend verhalten.

Kühle Dusche am Donnerstag

Am Donnerstag sorgt eine Kaltfront von Westen her für Abkühlung, einzig vom Weinviertel bis in die Südsteiermark sind mit etwas Sonne noch bis zu 17 Grad möglich. Sonst werden nur noch 10 bis 15 Grad erreicht, in den Hochtälern der Alpen halten vorübergehend einstellige Höchstwerte Einzug. „Mit der Kaltfront ziehen auch einige Regenschauer durch“, so Spatzierer. „Für die Vegetation sind diese Gold wert, allen Frühlingspflanzen steht somit ein kräftiger Wachstumsschub bevor.“

Schon am Freitag kehren Sonnenschein im ganzen Land und frühlingshafte Temperaturen im Westen wieder zurück, hier erwärmt sich die Luft bereits auf 20 Grad. Sonst liegen die Tageshöchstwerte meist um die 15 Grad.

Das Beste zum Schluss

Am Wochenende stellt sich perfektes Ausflugswetter ein. Am Samstag strahlt die Sonne von früh bis spät oft von einem wolkenlosen Himmel, 13 Sonnenstunden sind mittlerweile möglich. Dazu werden verbreitet 17 bis 22 Grad erreicht, mit Föhn von Vorarlberg bis Salzburg sogar frühsommerliche 24 Grad. Am Sonntag verwöhnt uns neuerlich die Sonne, bei Höchstwerten um oder über 20 Grad dürften die Eisdielen den ersten Ansturm der noch jungen Saison erleben.

Jetzt 45.000 Orte Online: Das detailgenaue Wetter in Ihrer Region >>>

(Red)