Meteorologen warnen vor Kältetoten

Österreich steht eine ganze Woche mit Minustemperaturen und Dauerfrost bevor. Besonders ab Sonntag gehen die Temperaturen in den Keller und vor Samstag kommender Woche wird sich aus momentaner Sicht keine Besserung einstellen.

Dominik Jung, Meteorologe des Wetterportals "wetter.net", erklärt: "Wir haben in den vergangenen Tagen viel über die russische Kältepeitsche oder den 'Arctic Outbreak' gesprochen. Das mag für den ein oder anderen etwas brachial klingen, diese Sprache ist aber notwendig, um für die Gefahren zu sensibilisieren. Das sind vielleicht am Tag 'nur minus 5 bis minus 9 Grad' in vielen Regionen, aber man darf den strammen Ostwind nicht vergessen. Der bläst in den kommenden Tagen in Böen weiterhin mit 30 bis fast 45 km/h. Und dann sieht die Sache schon ganz anders aus, dann kommt die gefühlte Temperatur ins Spiel, der Fröstelfaktor – auch Windchill genannt."

Der für Österreich angesagte Nordost-Wind lässt die prognostizierten minus 25 Grad nämlich wie minus 50 Grad anfühlen. Jung warnt vor Erfrierungen: "Schon bei 30 Minuten im Freien kann es an ungeschützten Körperteilen zu Erfrierungen kommen. Bei Kindern können Erfrierungen noch schneller eintreten. Daher heißt die Devise in den kommenden Tagen: unbedingt warm einpacken, am besten nach dem bekannten Zwiebelprinzip."

Dauerfrost ab Sonntag

Am Samstag scheint in Wien meist von der Früh weg die Sonne, erst am Nachmittag ziehen vom Weinviertel her Wolken durch. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft aus Nordost. Mit der Sonne werden noch einmal -1 bis +1 Grad erreicht.

Am Sonntag ändert sich nur wenig. Nach einer eiskalten Nacht scheint wieder den ganzen Tag die Sonne. Zum Teil ist der Himmel sogar wolkenlos. Dazu wird es mit lebhaftem Nordwind auch tagsüber merklich kälter, bei -5 bis -3 Grad stellt sich Dauerfrost ein.

Der Montag bringt aus momentaner Sicht neuerlich sonniges, aber äußerst eisiges Wetter. Mit lebhaftem Nord- bis Nordostwind erreicht uns immer kältere Luft, mehr als -6 bis -4 Grad werden nicht erreicht.

