Unwetter-Warnung: Heute kommen die Gewitter

Zunächst halten sich landesweit am Mittwoch einige Wolken und in Oberkärnten und Osttirol fällt etwas Regen, welcher sich im Tagesverlauf entlang des Hauptkamms Richtung Westen verlagert.

Unwetter-Alarm für Österreich

Im Rest des Landes werden die Wolken weniger, sodass sich auch heute im Norden und Osten wieder einige Sonnenstunden ausgehen. Jedoch nimmt die Gewitterneigung allmählich zu.

Gewittergefahr vor allem im Osten

Am Nachmittag und Abend entstehen von Unterkärnten über die Steiermark und das Burgenland bis zum Wald- und Mühlviertel Regenschauer und Gewitter, die mitunter auch kräftig ausfallen.

Der Wind weht mäßig aus Südost und die Tageshöchstwerte erreichen von West nach Ost 14 bis 28 Grad.

Donnerstag

Auch am morgigen Donnerstag besteht Unwettergefahr. In der Früh bereits kann es von Graz ostwärts schon Regen, Blitz und Donner geben. Zum Nachmittag hin verlagern sich die Gewitter ins Waldviertel, nach Oberösterreich, in die Obersteiermark und nach Kärnten. Achtung: Dabei kann es örtlich stark regnen und auch hageln! Im Westen überwiegen die Wolken und es kann jederzeit etwas regnen. Am Abend sind dann auch im Ostern wieder einzelne Gewitter möglich. Temperaturen: Im Flachland je nach Sonne zwischen 21 und 29 Grad.

Freitag

Im Osten Österreichs scheint am Freitag oft die Sonne. Allerdings gibt es in den Alpen und im Süden jede Menge Wolken. Sonne nur zwischendurch. Es besteht weiterhin Unwettergefahr! Gewittrige Schauer sind auch in Oberösterreich, im Mostviertel, im Südosten der Steiermark und im Südburgenland wie auch am Bodensee möglich. Die höchsten Temperaturen: Zwischen 13 Grad im Lungau und 27 Grad im Burgenland.

Blick auf das Wochenende

Der Samstag verläuft im Bergland und im Süden wechselhaft mit Wolken. Es gibt einen Mix aus Sonne, Schauern und Gewittern. Im Norden und im Osten hingegen ist es weitgehend sonnig. Temperaturen zwischen 17 und 27 Grad.

Sonnig wird der Sonntag. Im Westen und Süden gibt es allerdings auch dichtere Wolken und einzelne Schauer und Gewitter.

