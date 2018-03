Winter kommt zurück! Bis zu 30 cm Schnee in Wien

Bis vor einigen Tagen herrschte in ganz Österreich noch tiefster Winter. Die Kältewelle hatte die Alpenrepublik fest im Griff und sorgte auch noch für ein wenig Schneefall.

Umfrage Freuen Sie sich über den Schnee? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ich liebe den Schnee

Jetzt brauche ich auch keinen Schnee mehr

Ob es regnet oder schneit, mir ist das Wetter völlig egal

Keine Ahnung

Am vergangenen Wochenende ließ sich dann endlich der Frühling blicken. Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde die 20-Grad-Marke geknackt und mit dem frühlingshaften Wetter setzte auch starkes Tauwetter ein.

Und auch in dieser Woche stehen der Alpenrepublik wieder frühlingshafte Temperaturen bevor. Zwar mischen am Dienstag und Mittwoch Regenschauer mit und die Sonne spielt eher eine untergeordnete Rolle, das Temperaturniveau bleibt jedoch durchaus angenehm. "Meist liegen die Höchstwerte zwischen 5 Grad im Bergland und rund 15 Grad im Osten und Südosten", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Hier gehts zum "Heute"-Wetter

Die Freude vieler Frühlings-Fanatiker über die milden Temperaturen und dem (vermeintlichen) Ende des Winters war groß. Die Vögel begannen bereits ihre Lieder zu singen und auch auf den Bäumen zeigten sich schon die ersten Blüten.

Winter zeigt sich von seiner kalten Seite

Der Wintermantel konnte endlich wieder im Schrank verstaut werden und Accessoires wie Haube, Schal und Handschuhe waren fortan nicht mehr notwendig.

Doch laut Wetter-Experten haben sich die Frühlings-Fans zu früh gefreut. Denn der Winter gibt sich noch nicht geschlagen und packt noch einmal die Kälte-Keule aus. Und nicht nur das! Denn neben kühlen Temperaturen hat er auch wieder jede Menge Schnee im Gepäck.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Dauerfrost

Spätestens am Samstag soll es mit dem Frühling nämlich wieder vorbei. Zumindest vorerst. "Am Wochenende bildet sich nämlich ein Tief über dem Mittelmeer, dieses bringt sehr feuchte Luft", sagt Spatzierer. "Auch in Wien kann es dann noch einmal weiß werden, die Skigebiete bekommen eine üppige Unterlage für das Ostergeschäft."

Einige Meteorologen rechnen in der Bundeshauptstadt teilweise sogar mit 20 bis 30 Zentimetern Neuschnee. Auch entlang der Alpen und im Süden des Landes wird der Schneefall wieder für rutschige Straßen sorgen. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntag in Wien Dauerfrost gibt, bereits bei über 90 Prozent.

Zudem sei es nicht auszuschließen, dass es noch einmal zu einem Kälterekord kommen wird. Österreich sollte sich spätestens am Ende der Woche also wieder warm anziehen!

Die Winter-Fotos unserer Leser von der letzten Kälte-Welle:

Kälte-Fotos der "Heute"-Leser

Jetzt 45.000 Orte online: Die detailgenaue Wetter-Prognose für Ihre Region >>>

(red)