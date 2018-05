Rote Unwetterwarnung gilt jetzt auch für Wien!

Am Mittwoch hält der Einfluss des Höhentiefs an, jedoch verlagert es sich im Tagesverlauf in den Westen von Österreich, wodurch im ganzen Land Gewitter möglich sind. Im Vorfeld einer Kaltfront sind am Donnerstag weitere Schauer und kräftige Gewitter einzuplanen. Am Freitag nimmt hinter der Front der Luftdruck zwar rasch wieder zu, es bleibt aber unbeständig.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Unwetter-Warnung für Österreich - die aktuelle Karte (Bild: Screenshot) Unwetter-Warnung jetzt auch für Wien (Bild: Screenshot) Unwetter-Warnung für Österreich - die aktuelle Karte (Bild: Screenshot)Unwetter-Warnung jetzt auch für Wien (Bild: Screenshot)

Die Akut-Vorwarnungen gelten für den Mittwoch - und zwar aktuell jetzt für Niederösterreich (Vor allem die Bezirke Gänserndorf, Mistelbach, Horn, Hollabrunn und Korneuburg), Tirol (Innsbruck-Land, Imst und Schwarz sowie Reutte). Betroffen ist auch das Burgenland (Bezirk Neusiedl am See). In diesen Gebieten drohen heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm!

Update 15:21: Eine neue rote Unwetterwarnung gibt es jetzt für Wien, und zwar für die Bezirke Donaustadt, Leopoldstadt und Simmering!

Warnausblick im Detail

Am Mittwoch gehen von Beginn an schon ein paar Schauer verteilt über das Land nieder. Im weiteren Verlauf werden diese deutlich mehr, auch kräftige Gewitter mit Hagel und Starkregen sind dann möglich! Am ehesten trocken bleibt es in Oberösterreich und der südöstlichen Flachland, ausschließen kann man Gewitter aber auch hier nicht.

Sind Sie von den Unwettern betroffen? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos/Ihre Videos an online@heute.at

Am Donnerstag erreicht den Westen eine Kaltfront, in Vorarlberg und Tirol breiten sich somit rasch Wolken samt Regenschauern und Gewittern aus. Auch weiter östlich sind tagsüber nach einigen sonnigen Stunden Wärmegewitter möglich, in erster Linie im Bergland. Abends breitet sich die Kaltfront mit kräftigem Westwind bis Salzburg und Oberösterreich aus.

Der Freitag beginnt zunächst noch mit letzten Schauern aus der Nacht, doch diese lassen im Verlauf des Vormittags rasch nach. Hiernach halten sich die Wolken zunächst noch einige Zeit, bevor verbreitet am Nachmittag die Sonne zum Vorschein kommt. Jedoch entwickeln sich besonders nach Süden hin einzelne Schauer und Gewitter.

Der Samstag beginnt zunächst noch verbreitet mit vielen Wolken und lokalen Nebelfeldern. Nachdem diese sich aufgelöst haben, gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Zum Nachmittag entwickeln sich dann wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter.

Lesen Sie mehr Storys:

Eisheilige am Wochenende: Schnee bis auf 1.100 Meter >>>



Wetter-Phänomen: Ein "Höhentief" beschert uns neue Unwetter >>

(Red)