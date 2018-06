Wetter: So rasseln die Temperaturen in den Keller

Viel Sonne im ganzen Land: Heute herrscht heißes Hochdruckwetter. Verantwortlich dafür ist ein Azorenhoch, es bringt uns den Sommer. Am Nachmittag können allerdings aus Quellwolken vereinzelt Gewitter entstehen. So kann es im nördlichen Mühl- und Waldviertel kurz regnen und ebenso im Südwesten vom Rätikon über die Ötztaler und Zillertaler Alpen bis zu den Karnischen Alpen. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32 Grad.

So wird der Donnerstag

Am morgigen Donnerstag ist astronomischer Sommerbeginn um 12:07 Uhr. Das Wetter bleibt passend dazu ebenfalls hochsommerlich bei Temperaturen von 25 bis zu 34 Grad. Doch bereits am Abend verabschiedet sich der Mini-Sommer wieder aus Österreich: Intensiver Regen kommt, in Teilen des Landes schüttet es kräftig. Der Wind frischt aus West bis Nord stürmisch auf.



Die Wetterprognose für Österreich zum Wochenende

Herbstliches Wochenende

Das fast herbstliche Wetter bleibt uns dann den ganzen Freitag erhalten und auch am Wochenende. Der Freitag beginnt überall trüb und regnerisch, die Regenfront zieht dann Richtung Italien ab. Die Temperaturen kommen dabei nicht über 24 Grad hinaus. Auch am Samstag hat eine kräftige Nordwestströmung Österreich im Griff: Es gibt einen Mix aus Wolken, Schauern und zeitweise Sonne: Maximal steigt das Quecksilber auf 23 Grad.

Woche startet kühl

Am Sonntag bleibt es frisch! Sonne und Wolken wechseln sich ab, im Süden kann es regnen. Höchsten 15 bis 23 Grad. Ähnlich beginnt dann die neue Woche: Der Montag startet kühl und abwechselnd sonnig und bewölkt. Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad.

