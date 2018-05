Ab Nachmittag Gewitter, Rest-Woche wechselhaft

Der sommerliche Mai macht diese Woche eine nasskalte Pause. Bereits ab Dienstagnachmittag verschwindet die Sonne und der Himmel wird bedeckt. So wird es im Osten Österreichs auch die restliche Woche über bleiben – einzige (willkommene) Ausnahme: der Feiertag.

Während der Dienstag noch sonnig begonnen hat, ziehen im Laufe des Tages dunkle Wolken auf. Ab mittags werden die Quellwolken allmählich mächtiger und nachfolgend muss am Alpenostrand und über dem östlichen Flachland sowie auch südlich des Alpenhauptkammes häufig mit teils gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte liegen dennoch bei 20 bis 26 Grad. In der Nacht sind zunächst noch Gewitter aktiv, vor allem im Osten und Süden. Sie klingen nach und nach ab, Regenschauer kann es aber in der zweiten Nachthälfte weiterhin geben.

Am Mittwoch liegen labile Luftmassen über Österreich. Zeitweise scheint zwar in weiten Teilen Österreichs die Sonne, im Tagesverlauf können sich aber wiederholt Regenschauer entwickeln und auch die Gewitteraktivität steigt wieder an. Die Temperaturen steigen von 7 bis 12 Grad in der Früh im Tagesverlauf je nach Sonnenschein auf 18 bis 25 Grad an.

Am Donnerstag bleibt es bewölkt. Im Westen ist es nur zeitweise sonnig, hier muss man immer wieder im Tagesverlauf mit auflebender Schauer- und Gewittertätigkeit rechnen. Sonst scheint vor allem im Norden und Osten bis in den Nachmittag hinein die Sonne. Dann kommt es auch über das ganze Land verteilt zu ein paar Regenschauern und Gewittern.

Der Freitag ist fast im ganzen Land wieder bewölkt. Im Tagesverlauf scheint dann zunächst im Westen und Süden auch wieder die Sonne, allerdings bilden sich hier durch die Sonneneinstrahlung auch örtlich teils gewittrige Schauer. Am Nachmittag zeigt sich dann auch im Norden und Osten etwas die Sonne, hier bleibt es jedoch meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen bei 8 bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 24 Grad.

Während am Samstag am Vormittag noch teilweise die Sonne scheint, muss man am Nachmittag dann im ganzen Land, besonders im Berg- und Hügelland, mit Regenschauern und Gewittern rechnen. In der Früh steigt das Thermometer auf 10 bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen von West nach Ost bei 19 bis 26 Grad.

(red)