Achtung, wieder schwere Unwetter im Anmarsch

Die UWZ hat für Montagnachmittag eine Warnung ausgesprochen. Ein starkes Gewitter aus Südwesten zieht über das Land, allen voran einige Bezirke Niederösterreichs und des Burgenlands sowie Wien sind betroffen.

"Im Gewitterbereich besteht die Gefahr von sehr starkem Regen, dabei sind Überflutungen wahrscheinlich", so die Meteorologen der UBIMET Unwetterzentrale.

Warnstufe Rot gilt im Burgenland für Eisenstadt-Umgebung und Teile von Neusiedl am See. In Niederösterreich ist in den Bezirken Neunkirchen, Baden, Wiener Neustadt, Mödling, Wien-Umgebung und Bruck an der Leitha mit heftigen Unwettern zu rechnen. Für Wien gilt Warnstufe Orange. Auch über die Bundeshauptstadt ziehen Gewitter, die bis zum frühen Nachmittag (etwa 14.30 Uhr) anhalten können.

Video: Hier drohen jetzt heftige Gewitter





Ein aktuelles Video, das auf der A3 Höhe Hornstein Richtung Wien aufgenommen wird, zeigt den Starkregen:



Empfohlene Schutzmaßnahmen bei Unwettern:

* Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf.

* Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

* Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände.

* Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

* Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein.

* Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

* Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an.

* Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.

* Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.

In der Nacht auf Montag haben Hagel und Starkregen in Kärnten für Überflutungen gesorgt. Mehr dazu >>>

Unwetter in Kärnten

Der Dienstag verläuft unter Südföhneinfluss vielfach sonnig, dazu wird es sommerlich warm. Die meiste Zeit über scheint die Sonne, lediglich vom Rheintal übers Flachgau bis nach Mittelkärnten ziehen von der Früh weg Wolken durch. Am Nachmittag sind dann ausgehend vom Berg- und Hügelland fast überall Schauer und Gewitter einzuplanen. Bei teils lebhaftem, föhnigem Wind aus Süd bis Südost liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 30 Grad mit den höchsten Werten an der Alpennordseite.



(red)