So wie heute bleibt das Wetter sieben Wochen

Heuer gestaltet sich das Wetter äußerst wechselhaft, was somit auf einen unbeständigen Hochsommer hindeuten würde. Die Wetterexperten von UBIMET geben aber Grund zur Hoffnung, so sind tatsächlich erst die Tage zu Beginn des kommenden Monats ausschlaggebend für diese meteorologische Singularität.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Sonnig und warm.

Kühl und nass.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein.

Am liebsten sind mir Minusgrade.

Ab 30 Grad ist es perfekt.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Der Siebenschläfertag und das Wetter

Der Siebenschläfertag ist ein altbekannter Lostag in der Meteorologie, welcher sich in zahlreichen Bauernregeln widerspiegelt. Tatsächlich gibt es im Hochsommer eine statistisch nachweisbare Erhaltungstendenz von Wetterlagen im Alpenraum. "Für diese meteorologische Singularität ist allerdings nicht nur ein bestimmter Tag relevant, sondern die Witterung Anfang Juli", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei UBIMET. Durch die gregorianische Kalenderreform findet der Tag nämlich eigentlich erst am 7. Juli statt. Auf die erste Juliwoche trifft diese Singularität in etwa 60 bis 80% der Fälle zu.

Kräftiger Regen am Donnerstag

Der Mittwoch verläuft sehr unbeständig, so muss man im ganzen Land mit Schauern und an der Alpennordseite auch Gewittern rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 24 Grad.

Am Donnerstag sorgt ein Tief über dem Balkan für verregnetes Wetter an der Alpennordseite: "Besonders von Salzburg bis zum Mostviertel regnet es anhaltend und kräftig, die Überflutungsgefahr nimmt zu", prognostiziert Spatzierer. Unbeständig verläuft auch der Freitag, danach kündigt sich aber eine Besserung an.

Das heutige Wetter-Video:



Juli bringt Sonnenschein

Im Laufe des Samstags macht sich langsam ein Hochdruckgebiet über Skandinavien bemerkbar, somit stellt sich ausgehend vom Nordosten des Landes zunehmend sonniges Wetter ein. Im Westen gibt es bis zu 29 Grad, im Osten dämpft hingegen vorerst noch lebhafter Nordwind die Temperaturen.

Zu Beginn der kommenden Woche zeichnet sich dann verbreitet freundliches und vor allem im Süden und Westen auch warmes Sommerwetter ab. Die Chancen auf beständigeres Sommerwetter stehen im Juli und August jedenfalls gut: "Die Berechnungen der langfristigen Wettermodelle deuten derzeit auf einen überdurchschnittlich warmen Hochsommer hin", bestätigt der Experte.

Hier geht es zu den aktuellen Wetter-News >>>



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)