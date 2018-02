Kälte-Schock: So friert jetzt Österreich ein

Österreich zittert! Ein Strom an arktischer Kaltluft vom Polarkreis beschert uns am Sonntag Tiefsttemperaturen bis zu minus 20 Grad. Starker Wind verstärkt das Kälteempfinden noch zusätzlich. Entspannung ist nicht in Sicht. Auch die kommende Woche wird bitterkalt.

Am Montag startet die Arbeitswoche eisig. Die spärlichen Sonnenstrahlen lassen die Frühtemperaturen von teilweise bis zu minus 20 Grad nur mäßig ansteigen. Tagsüber verdichten sich die Wolken überall. Mäßig bis lebhafter Nordwest- bis Nordostwind trägt sein Übriges zur klirrenden Kälte bei. Österreichweit liegen die Tageshöchsttemperaturen nur bei minus 9 bis minus 4 Grad.

Am Dienstag bleibt es weiter arktisch. In weiten Teilen des Landes überwiegen die Wolken, nur ganz im Westen scheint ein wenig die Sonne. Vor allem in den nördlichen Staulagen sowie ganz im Südosten kann es zeitweise auch unergiebig schneien. Im Osten und Südosten bläst mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordwind. Die Frühtemperaturen von minus 17 bis minus 7 Grad steigen auf maximal minus 9 bis minus 4 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es trotz Sonnenschein klirrend kalt. Die Frühtemperaturen von minus 20 bis minus 11 Grad steigen auf maximal minus 9 bis minus 1 Grad, nur in Vorarlberg steigt die Quecksilbersäule auch knapp über den Gefrierpunkt.

Am Donnerstag verdichten sich im Westen und Südwesten die Wolken, hier kann es im Tagesverlauf besonders in den Südstaulagen etwas schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig. In manchen Teilen Österreichs bringt ein Föhn etwas Entspannung. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 17 und minus 3 Grad, in manchen Tälern nochmals unter minus 20 Grad. Die Tageshöchstwerte klettern im Westen mit bis zu plus 3 Grad erstmals wieder über den Gefrierpunkt. Im Rest Österreichs liegen sie noch bei minus 7 bis maximal 0 Grad.



