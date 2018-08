Sonnenanbeter sollten heute noch auskosten

Jetzt ist es soweit: Heftige Unwetter beenden die Hitze in Österreich. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder im Bergland scheint heute noch einmal verbreitet die Sonne. Tagsüber bilden sich bereits vermehrt Quellwolken und in weiterer Folge gehen besonders im Berg- und Hügelland ein paar teils kräftige Wärmegewitter nieder.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Die Gewitterneigung steigt aber auch im Flachland ein wenig an. Bei schwachem bis mäßigem Südwind erreichen die Temperaturen maximal 23 bis 36 Grad. Am Donnerstag Vormittag gibt es für Oberösterreich und Salzburg bereits Gewitter-Alarm, bis morgen breitet sich die Gefahr der Unwetter über ganz Österreich aus.

Kaltfront beendet Hitzewelle

Am Freitag zieht aus Nordwesten eine kräftige Kaltfront auf, in deren Vorfeld muss man mit teils heftigen Gewittern rechnen. Besonders von Kärnten über die Steiermark bis zum Burgenland zeichnet sich Unwettergefahr ab: Örtlich sind hier Hagel, Starkregen und stürmische Böen möglich.

Auch am Samstag bleibt die Gewittergefahr hoch, da sich die Abkühlung im Südosten nach neuesten Modellläufen erst am Sonntag vollständig durchsetzt. So kündigen sich im äußersten Osten und Südosten nochmals Höchstwerte um oder knapp unterhalb der 30-Grad-Marke an.

Von Vorarlberg bis zur nördlichen Obersteiermark gehen die Temperaturen hingegen auf Werte zwischen 19 und 25 Grad zurück.

Kräftige Abkühlung und Schnee am Sonntag

Am Sonntag zieht die Kaltfront schließlich über das ganze Land hinweg, dabei fällt besonders im Süden zeitweise Regen. Die Nullgradgrenze sinkt gegen 2.000 Meter ab, somit sind im Hochgebirge die ersten Schneeflocken der Saison zu erwarten. Die Höchstwerte liegen landesweit nur noch bei 13 bis 21 Grad.

Zu Beginn der kommenden Woche liegen die Temperaturen unterhalb des langjährigen Mittels, gegen Mitte der Woche zeichnet sich aber angenehmes Spätsommerwetter ab.

Sommer gibt Comeback

Dennoch gibt es für Sommer-Fans gute Nachrichten: Denn mit der bevorstehenden Abkühlung ist es nicht gleich ganz vorbei mit dem diesjährigen Sommer. So zeigen die Wetter-Trends bereits ab Mitte kommender Woche wieder einen Temperaturanstieg.

Die 14-Tages-Prognose am Beispiel Wien lässt außerdem auf einen angenehmen Spätsommer hoffen. So klettert das Thermometer aus heutiger Sicht auch in der ersten September-Woche noch auf bis zu 27 Grad.

