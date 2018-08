16 Grad weniger: In einer Woche ist der Sommer aus

Gute Nachrichten für Hitze-Muffel, weniger gute für Hochsommer-Fans: Am Freitag erreicht eine Kaltfront Österreich und bringt instabiles Wetter mit. Die Temperaturen sinken rasant, es kühlt ordentlich ab. So schaffen es die Temperaturen Ende der Woche nicht mehr über die 20-Grad-Marke.

Bis zum Wochenende bleibt es aber noch hochsommerlich warm und meist sonnig.

Die detaillierten Aussichten:

Der Montag beginnt von Vorarlberg bis ins Salzkammergut mit ein paar Wolken, bis auf einzelne Schauer im Bereich der Nordalpen bleibt es aber trocken. Abseits davon scheint von Beginn an die Sonne. Am Nachmittag bilden sich vor allem in den Alpen lokale Schauer oder Gewitter. Im Flach- und Hügelland bleibt es hingegen sonnig und trocken. Der Wind weht schwach, im Norden mäßig aus westlicher Richtung und die Temperaturen steigen auf 24 bis 34 Grad.

Am Dienstag stellt sich bei nur wenigen Wolken im ganzen Land sonniges und hochsommerliches Wetter ein. Das Schauer- und Gewitterrisiko ist gering, am ehesten entstehen im Bereich des Alpenhauptkamms sowie der südlichen Gebirgsgruppen isolierte Wärmegewitter. Am Alpenostrand weht anfangs teils lebhafter Nordwestwind, sonst spielt der Wind nur eine untergeordnete Rolle. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im östlichen Flachland.

Der Mittwoch bringt eine Fortsetzung der Hitzewelle. Bei nur harmlosen Wolken dominiert zunächst im ganzen Land der Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich von Vorarlberg bis zur Weststeiermark lokale Wärmegewitter, im Flach- und Hügelland bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 34 Grad.

Am Donnerstag scheint nach Auflösung örtlicher Nebelfelder im Bergland verbreitet die Sonne. Tagsüber bilden sich weiterhin vermehr Quellwolken und in weiterer Folge gehen besonders im Hügelland ein paar teils kräftige Wärmegewitter nieder. Weitgehend trocken bleibt es einmal mehr im östlichen Flachland sowie teils auch im Donauraum. Bei schwachem bis mäßigem Südwind erreichen die Temperaturen maximal 24 bis 34 Grad.

Mit dem Wochenende kommt die Abkühlung

Am Freitag ist es zunächst wechselhaft mit leichten Schauern. Der Nachmittag bringt wechselnd bewölktes Wetter mit einzelnen Regenschauern. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 18 Grad. Im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft auf rund 30 Grad.

Am Samstag ist es zunächst wechselhaft mit starken Schauern. Ab den Morgenstunden setzt sich überwiegend heiteres Wetter durch. Ab der Mittagszeit ist mit wechselhaftem Wetter mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Im Tagesverlauf werden maximal 25 Grad erreicht.

Am Sonntag erwartet uns stark bewölktes Wetter mit zeitweiligem Regen. Es weht frischer Nordwestwind. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 13 Grad. Im Tagesverlauf werden nur noch rund 18 Grad erreicht. Im Vergleich dazu hat das Thermometer am Sonntag zuvor (19.8.) noch über 34 Grad angezeigt.

