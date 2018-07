Hitze folgt auf Sturm, dann wieder Unwetter

Der Sommer zieht in dieser Woche alle Register. Nach einem schon sehr windigen Dienstag, sorgt auch am Mittwoch stürmischer Nordwestwind für eher untypisches Juliwetter. Danach kehrt mit Sonnenschein und bis zu 33 Grad Sommerfeeling zurück, ehe heftige Gewitter nach Angaben der Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale für einen turbulenten Wochenausklang sorgen.

Ungewöhnlich heftige Sturmböen im Sommer

Am Mittwoch baut sich zwischen tiefem Luftdruck über Osteuropa und einem Hoch westlich von Österreich ein großer Druckunterschied auf. Dieser wird durch stürmischen Nordwestwind ausgeglichen, vor allem im Osten des Landes. "Die stärksten Windgeschwindigkeiten mit Böen zwischen 60 und 70 km/h stehen einem Streifen vom Wald- und Weinviertel über den Großraum Wien bis ins Nordburgenland bevor", sagt UBIMET-Wetterexperte Manfred Spatzierer. "Solch hohe Windgeschwindigkeiten sind im Herbst und Winter nichts Ungewöhnliches, im Juli gibt es das ohne Gewitter aber nur selten." Vor allem kleinere Äste können von den stark belaubten Bäumen abbrechen. Nach Westen zu spielt der Wind keine große Rolle.

Hochdruckgebiet bringt Hitze

Nach der stürmischen Wochenmitte gibt der Sommer dann aber Vollgas. Zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer baut sich ein mächtiges Hoch auf, die kräftige Julisonne kann die Luft in den Folgetagen gut aufheizen. "Am Donnerstag werden besonders in Vorarlberg und Tirol schon bis zu 32 Grad erreicht", so der Meteorologe. "Am Freitag wird die 30-Grad-Marke in allen Bundesländern geknackt, mit Spitzenwerten bis zu 33 Grad haben neuerlich der Westen und Südwesten die Nase vorne." Dazu scheint im ganzen Land die Sonne, einzelne Hitzegewitter sind am Freitagnachmittag von der Silvretta bis zu den Karawanken möglich.

Wetter-Prognose für KW 29, 16. bis 22. Juli 2018

Heftige Gewitter am Wochenende

Das stabile Sommerwetter hat aber nicht allzu lange Bestand, denn schon am Samstag macht sich von Westen her ein neuer Tiefausläufer bemerkbar. "Vor allem von Linz und Klagenfurt ostwärts wird es mit bis zu 32 oder 33 Grad noch einmal hochsommerlich heiß", prognostiziert Spatzierer. "Im Bregenzerwald kommen die Temperaturen dagegen schon nicht mehr über 20 Grad hinaus." Zudem wird es im Tagesverlauf aus Westen recht verbreitet gewittrig, schwere Gewitter mit Hagel und Sturm drohen besonders in der Steiermark und im Burgenland.

Gewitter stehen dann auch am Sonntag auf dem Programm, aus heutiger Sicht sogar landesweit.

