Es bleibt heiß: Jeden Tag bis zu 34 Grad möglich

Der Sonntag verläuft sonnig und durchwegs trocken, Schauer sind fast keine zu erwarten. Tagsüber entstehen lediglich im Bergland allmählich Quellwolken und am Nachmittag gehen von Vorarlberg bis Salzburg lokale Regenschauer und Gewitter nieder. Bei schwachem Nordwind werden wieder knapp 32 Grad erreicht – perfekte Bedingen also, um den Neustifter Kirtag zu besuchen.

Auch am Montag zeichnet sich kaum eine Änderung ab, so scheint zum Abschluss des Festes weiterhin oft die Sonne. Die Schauerneigung bleibt abseits von den Bergen gering und die Temperaturen erreichen im Laufe des Nachmittags maximal 32 oder 33 Grad.

Hitzewelle rollt weiter

Am Dienstag stellt sich bei nur wenigen Wolken im ganzen Land überwiegend sonniges und hochsommerliches Wetter ein. Das Schauer- und Gewitterrisiko ist selbst im Bergland nur gering, am ehesten entstehen südlich des Alpenhauptkamms isolierte Wärmegewitter. Am Alpenostrand weht anfangs teils lebhafter Nordwestwind, sonst spielt der Wind nur eine untergeordnete Rolle. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im östlichen Flachland.

Der Mittwoch bringt eine Fortsetzung der Hitzewelle. Bei nur harmlosen Wolken dominiert meist der Sonnenschein, nur von Vorarlberg bis Kärnten entwickeln sich im Laufe des Nachmittags lokale Wärmegewitter. Es werden wieder bis zu 34 Grad erwartet.

(red)