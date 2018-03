So kommen Frost und Schnee bis nach Wien

Immer mehr Wolken ziehen am Mittwoch nach Österreich und bringen besonders vom Salzburger Land ostwärts ein paar Regenschauer mit sich. Im Westen setzt sich im Laufe des Tages noch die Sonne durch und lockt bei angenehmen 13 Grad auf die Berge. Währenddessen frischt der Wind im Donauraum kräftig auf, hier bleibt es auch mit maximal 10 Grad Tageshöchsttemperaturen etwas kühler.

April-Wetter im März: Frühling tritt Rückzug an

Am Donnerstag zeigen sich erste Anzeichen des bevorstehenden Temperatursturzes. In der Nacht sinken die Temperaturen im Dreiländereck Salzburg, Oberösterreich und Steiermark knapp unter den Gefrierpunkt. Der Vormittag beginnt im Waldviertel und dem nordöstlichen Flachland mit hartnäckigem Hochnebel, der sich bis in die Mittagsstunden halten wird. Abseits davon soll es noch recht freundlich werden, so die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Freitag scheint unterdessen ein letztes Aufbäumen des Frühlings, bevor er sich vorerst zurückziehen muss. Es wird durchgehend wärmer mit Tageshöchstwerten zwischen 8 Grad in der Obersteiermark und 12 Grad im Osten Österreichs. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.600 Metern. Doch am Samstag schon schlägt das Wetter um.

Väterchen Frost lässt Temperaturen stürzen

Der Winter kehrt zurück! Am Samstag soll es laut ZAMG auch im Osten wieder Frost geben. Von Südosten her breiten sich dichte Wolken und Regen und Schneefall aus. In der Nacht werden vom Südburgenland bis hin ins Waldviertel bis zu minus 4 Grad vorausgesagt, nach heutiger Sicht werden auch heftige Schneefälle erwartet, durch welches in Kombination mit dem lebhaften Wind gefährliche Verwehungen entstehen können. Die Situation wird besonders im Norden und Osten durch den Frost verschärft.

Auch tagsüber müssen wir bibbern. Die Temperaturen liegen hier bei 4 Grad knapp im Plus. Am wärmsten ist am Wochenende noch im Westen bei maximal 10 Grad. Tirol und Vorarlberg sind laut aktueller Prognose auch die einzigen Bundesländer in denen sich ab und zu auch die Sonne zeigen kann.

"Heute am Punkt": Sendung vom 13. März 2018, unter anderem mit dem Thema "Schnee: So kommt die Kälte nach Wien"



(red)