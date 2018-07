In Osttirol 19. Juli 2018 08:12; Akt: 19.07.2018 08:25 Print

Wiener (51) bei Bergtour tödlich verunglückt

Die Leiche eines 51-jährigen Wieners wurde am Mittwoch in Osttirol gefunden. Der Mann war am Montag zu einer Bergtour aufgebrochen und danach vermisst.