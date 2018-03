Wiener lebte eine Woche von neuem Wunderpulver

„Alles, was Sie brauchen, steckt in diesem einen Shake“ – damit wirbt ein neues Wunderpulver von „Jake“. Doch kann das stimmen? Puls-4-Mann Tim Dworschak (25) wollte es genau wissen und wagte fürs seinen Fernsehsender mutig den Selbstversuch. Eine Woche, zwei Blutabnahmen und drei tägliche Shakes später sagte er zu „Heute“: „Es war eine Qual.“

Dafür erzielte er beim Leistungstest auf dem Ergometer eine neue Bestzeit.

Gluck-gluck-glücklich sieht irgendwie anders aus: "Schmeckt stark nach Hafer." (Bild: Puls4 (Screenshot)) Gluck-gluck-glücklich sieht irgendwie anders aus: "Schmeckt stark nach Hafer." (Bild: Puls4 (Screenshot))

Eine Woche Pulver kostet 60 €

Aber der Reihe nach. Das „Jake“-Pulver bestellte Dworschak im Internet. „Ein Packerl kostet 2,50 Euro, täglich braucht man drei davon. Meine gesamte Ernährung in dieser Woche kostete 60 Euro.“

Aber kann das Wunderpulver gesund sein? Laut Hersteller ja. In dem veganen Produkt stecken Erbsen und Hafer für genügend Proteine und Kohlenhydrate. Die gesunden Fette liefern Sonnenblumen- und Kokosöl, darüber hinaus sind Leinsamen drinnen.

"Büro und einkaufen war die Hölle"

Gekocht hatte Dworschak in der Test-Woche schnell: Packerl aufreißen, Pulver in einen Shaker, Wasser drauf, schütteln – und Mahlzeit. Mahlzeit? „Es schmeckt stark nach Hafer. Seltsam ist, dass man nicht das Gefühl hat, satt zu werden. Aber man gewöhnt sich dran.“ Woran man sich kaum gewöhnt: „Bei von Kollegen mitgebrachtem Kuchen nein zu sagen – oder durch nahrhaft riechende Einkaufszentren zu gehen. Das war die Hölle.“

Was das mit Tim Dworschaks Laune machte, serviert Puls 4 heute Abend ab 17.45 Uhr seinen Zusehern – brühwarm, im neuen "Café Puls Magazin".

"Vitaminmangel droht"

Dank zweier Arztchecks wissen wir: Tim Dworschaks Werte hat das Wunderpulver nicht pulverisiert. Sein Gewicht (84,5 Kilogramm) blieb nahezu ident. „Blutzucker, Cholesterin wurden weniger.“ Gesunken sind binnen Wochenfrist aber auch Vitamin- und Eiweißwerte. Und Tims Motivation: „Ich wüde es nie, nie, nie mehr machen. Außerdem bekommt man, wenn man es länger macht, wohl einen ordentlichen Vitaminmangel“, resümmiert Dworschak. Gluck-gluck-glücklich kling anders.

(coi)