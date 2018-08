47,4 Grad Celsius 03. August 2018 07:14; Akt: 03.08.2018 07:33 Print

Wir steuern direkt auf den Hitze-Europarekord zu

Es ist weiter heiß und Abkühlung ist noch tagelang keine in Sicht. Schon am Samstag könnte der Hitzerekord von 47,4 Grad in Europa gebrochen werden.