Wirtschaftskammer rät: In Ungarn zum Arzt gehen

Dieses Posting traf den Nerv wie eine Wurzelbehandlung: Ein User erkundigte auf der Facebook-Seite von zahnkredit.at, wo er ein günstiges Implantat für den Oberkiefer bekommen könnte. Prompt kamen fast 100 Ratschläge, einer davon von WKO-Obmann Peter Dobcak. Dieser sorgte aber für zähneknirschen.

"Ich wollte einfach nur helfen"



Der Funktionär empfahl eine Klinik in Ungar, daraufhin gingen die Wogen im Netz hoch. "So stärkt also ein hoher Obmann der Wirtschaftskammer Wien den Wirtschaftsstandort Österreich", wurde Dobcak auf Facebook von zahnkredit.at kritisiert.

Der 57-Jährige versteht die Aufregung nicht: "Ich bin immer wieder überrascht worauf man achten muss, wenn man einfach nur helfen möchte. Ich habe mein Posting gelöscht und wünsche der Firma weiterhin gute Geschäfte bei der Finanzierung von Zahnbehandlungen."

(adu)