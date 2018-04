Kein Frühling! April bereits jetzt viel zu warm

Das Jahr fängt ja gut an! Eigentlich befinden wir uns noch mitten im Frühling, doch schon jetzt brennt die Sonne wie im Hochsommer vom Himmel und sorgt dabei auch schon für schweißtreibende Temperaturen.

Umfrage Sommerwetter im April: Freuen Sie sich? JA! Endlich ist es schön warm.

Der Wetterumschwung ging mir zu schnell. Ich muss mich erst an die warmen Temperaturen gewöhnen.

Von mir aus könnte es das ganze Jahr über Winter sein.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Besonders am Wochenende wurde das Land richtig aufgeheizt. Und dabei wurden dramatische Werte erreicht: In der Klimatothek der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kann jeder Tag mit seinem Äquivalent über die Jahrzehnte hinweg verglichen werden.

Wochenende war besonders heiß

Schon der Freitag, 20. April, war im Bezugszeitraum 1981 bis 2010 im landesweiten Mittel um 8,3 Grad zu warm. Am Samstag, 21. April, waren es immer noch plus 8,1 Grad und am Sonntag, 22. April, plus 8 Grad über dem Durchschnitt von drei Jahrzehnten. Kein Wunder, dass sich die aufgestaute Hitze am Montag mit donnernden Wärmegewittern entladen hat. Ein Arbeiter in Wien wurde dabei sogar von einem Blitz getroffen.

Der Monat ist zwar noch nicht aus, aber soweit es die Messwerte aktuell sagen lassen, war der April im selben Vergleichszeitraum bisher um 4,8 Grad wärmer als der Schnitt. Die Hitzepole liegen hier im südlichen Oberösterreich und dem niederösterreichischen Most- und Waldviertel. Die genauen Karten der Klimatothek finden Sie in der Diashow oben.

(red)