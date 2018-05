Gewaltorgie am Wochenende

Samstag, 1 Uhr:

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Bei Erhebungen zu einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung in der Innsbrucker Altstadt am Freitag gegen 22 Uhr versuchte ein Tatverdächtiger, ein 34-jähriger Deutscher, tätlich gegen die einschreitenden Polizisten vorzugehen. Er war bis Mitternacht festgenommen und dann freigelassen worden.

Gegen 1 Uhr am Samstag stand er allerdings wieder bei der Polizei, forderte seinen abgenommenen Hund, randalierte und beschädigte Teile der Polizeiinspektion schwer. Er wurde erneut festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

Samstag, 8 Uhr:

Ein 36-Jähriger ließ seinen 32-jährigen Bekannten mehrere Tage in seiner Wohnung in der Stromstraße in Wien-Brigittenau übernachten. Am Samstag ist es um 8 Uhr wegen dieser Wohnsituation zu einem Streit gekommen, wobei der 32-Jährige dem 36-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Oberschenkel stach. Es besteht keine Lebensgefahr, der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Samstag, 17 Uhr:

Zwei Arbeitskollegen aus Feldkirchen in Kärnten, 32 Jahre und 34 Jahre, gerieten kurz vor der Abfahrt auf einer Baustelle in Millstatt in ihrem Fahrzeug in einen verbalen Streit.

Als der 32-Jährige den 34-Jährigen dann aber am T-Shirt fasste, wehrte sich dieser mit seinem Stanley-Messer und schnitt dem Angreifer in den linken Unterarm. Der 32-jährige Arbeiter erlitt dadurch eine tiefe Schnittwunde, wurde ins Spital eingeliefert. Der 34-Jährige wurde angezeigt.

Samstag, 23 Uhr:

Ein 27-jähriger Mann stieß und trat seine Freundin, 32-jährig, in deren Wohnung in Klagenfurt nieder. Durch die Misshandlung wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Weiters beschädigte der stark alkoholisierte 27-Jährige eine Wohnungstüre.

Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.

Sonntag, 0 Uhr:

Beamte der Polizeiinspektion St. Peter vollzogen im Stadtgebiet von Klagenfurt einen Vorführungsbefehl für die Justizanstalt Josefstadt bei einer 50-jährigen Klagenfurterin. Die 50-Jährige verweigerte den Beamten den Eintritt in ihr Haus und flüchtete in weiterer Folge auf ihr Grundstück.

Dort konnte sie angehalten werden. Sofort schlug sie auf einen der Beamten mit ihren Fäusten ein. Die Frau wurde festgenommen und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Sonntag, 1 Uhr:

Die Polizei wegen eines randalierenden Gastes zu einer Lokalität in der Dreihackengasse in Graz gerufen: Ein 22-Jähriger warf mit Gläsern um sich. Als die Polizisten versuchten, den Sachverhalt zu klären und eine Identitätsfeststellung durchzuführen, widersetzte sich der Mann. Der 22-Jährige verhielt sich zudem aggressiv gegenüber den Beamten.

Nach erneuter Aufforderung sich auszuweisen, stieß der Mann einen der Beamten mit der flachen Hand zurück und ballte die Fäuste gegen die Polizisten. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Der 22-Jährige versuchte sich anschließend der Festnahme durch Gewaltanwendung zu entziehen, vergeblich.

Das könnte Sie auch interessieren

(red)