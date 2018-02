Schneechaos auf Österreichs Straßen

Die Wetterbedingungen sorgen für Chaos auf Österreichs Straßen. Zahlreiche Autos kommen aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von den Straßen ab oder geraten ins Schleudern. Besonders viel zu tun hatten die Florianis am Dienstag in Niederösterreich.

Nachdem in den frühen Morgenstunden die Feuerwehr Semmering schon zu einem Verkehrsunfall auf die Semmering Schnellstrasse (S6) ausrücken musste, hieß es am Abend erneut "Autobahn Menschenrettung" für die Stadtfeuerwehr Gloggnitz.

Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam ein Pkw von der

Fahrbahn ab und landete seitlich liegend im Graben. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden. Es wurde niemand eingeklemmt oder verletzt.

"Pkw gegen Pkw" lautete am Dienstagabend zudem die Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Ternitz St. Johann. Zwei Fahrzeuge krachten auf der eisigen Fahrbahn zusammen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Absicherung wurde die Unfallstelle von den Florianis geräumt.

Auch am Kreuzberg kam ein Auto von der Fahrbahn ab und drohte weiter über eine Böschung abzurutschen. Nachdem der Wagen gesichert wurde, wurde er von der FF Payerbach zurück auf die Fahrbahn gezogen. Auch hier wurde endete der Unfall glimpflich, es wurde niemand verletzt.

Lesen Sie hier: Nach Schnee kommt eisige Kälte von bis zu -25 Grad

Ebenfalls in Kärnten mussten die Freiwilligen Helfer am Dienstag zu Fahrzeugbergungen ausrücken: Die Silberhelme von Ebenthal in Klagenfurt Land wurden am Abend zu einem Verkehrsunfall auf der L100 Miegerer Straße gerufen. Der Lenker konnte mit leichten Verletzungen aus dem Wagen geborgen und dem Roten Kreuz übergeben werden.

Hier geht's zum "Heute"-Wetter >>>

(red)