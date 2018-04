Zu Acht auf der Jacht: Urlaub auf der Liebeswelle

So tiefenentspannt ist garantiert nicht jeder Urlaub: Wer eine Woche an Bord der 18-Meter-Yacht von Gina und Leon Reisinger bucht, darf „Leinen los“ wörtlich nehmen: Das Ehepaar bietet Segeltörns für angetörnte Paare und FKK-Freunde an. Leon, der vor Jahren nach Griechenland auswanderte, kam die spritzige Geschäftsidee bereits Mitte der 90er Jahre.

Liebeswelle

Seit zwei Jahren schwimmen die Grazerin und der Skipper nun auf einer Liebeswelle. Seither stechen sie nur noch gemeinsam (mit maximal sechs Anderen) in See. Im Sommer werden nicht nur die Segel von Korfu aus gehisst. „Dort kennt mein Mann jede Bucht, wo man auch ungestört sein kann“, lässt Gina Bilder im Kopf entstehen.

Kein "Herrenüberschuss"

Im Winter versprechen die weltoffenen Segler Sonne und mehr in Thailand, auf den Seychellen, Philippinen und heuer erstmals auf Tonga. Der feucht-fröhliche Traumurlaub ist beliebt, denn Gina und Leon achten auf eine ausgewogene Mischung ihrer Deck-Gesellschaft. „Herrenüberschuss ist ein No-Go“, verrät Gina einer der wenigen Tabus neben Drogen und Gewalt. „Wir schauen uns die Leute vorher genau an. Sie müssen zu uns passen, dann passt auch die ganze Runde“, weiß sie. Die Reisen sind zudem wirklich ers(ch)winglich: „Uns geht’s nicht ums Geld, sondern um den gemeinsamen Spaß“. Ab 1.500 € ist man mittendrin.