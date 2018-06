Niederösterreich 21. Juni 2018 07:45; Akt: 20.06.2018 13:46 Print

"Autodieb" saß in U-Haft: Freispruch vor Gericht

Erleichterung bei Kola M. (28): Der in England lebende Pole war in Österreich in U-Haft gesessen, weil er in NÖ Luxusautos gestohlen haben soll. Jetzt wurde er in Wr. Neustadt freigsprochen.