ÖBB suchen in NÖ Standort für Mega-Güterbahnhof

200 Hektar Fläche, fünf Kilometer Länge und 300 Meter Breite – das sind die Dimensionen, die der geplante Güterbahnhof der ÖBB haben soll. Bis 2033 wird die Breitspurbahn von Moskau nach Wien verlängert – die transportierten Güter müssen dann umgeladen werden.

Der eigentlich geplante Standort – Parndorf im Burgenland – ist nun Geschichte. Die Pläne der ÖBB scheiterten am Nein der betroffenen Gemeinden. Also sucht man nun in Niederösterreich.

Marchfeld oder Carnuntum im Gespräch

Heiße Kandidaten: das Marchfeld oder die Region Carnuntum. Während man dem Projekt in Gänserndorf positiv gegenüber steht, beobachtet man die Entwicklungen in Bruck mit Argusaugen. Der große Vorteil eines nö. Standorts laut ÖBB: Man könne Schiene, Straße und den Verkehrsweg am Wasser miteinander verbinden.

3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze könne der Güterbahnhof schaffen, rechnet man bei den ÖBB. Laut "ORF Niederösterreich" soll der Standort in drei bis fünf Jahren fixiert sein.

Grüne: "Auswirkungen auf Verkehr"



Die Grünen NÖ unter Helga Krismer befürchten indes einen massiven Anstieg des Verkehrs in NÖ. Sie stellten jetzt eine Anfrage an Landesvize Stephan Pernkopf. Sie sieht einen Widerspruch zur Klima-Strategie der Regierung.

