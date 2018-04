"Backe backe Simit" in Kinderhort: Vater erregt

Die kulinarische Vielfalt in einem Landeskindergarten in St. Pölten schmeckt nicht allen Eltern. "Backe Backe Simit" stieß jetzt einem Vater eines Buben (5) sauer auf. "Zuerst nannten sie das 'Martinsfest' in 'Lichterfest' um und jetzt 'Backe backe Simit'. Was kommt als Nächstes?", so der Vater zu "Heute".

Umfrage "Backe Backe Simit" in Kindergarten - was halten Sie davon? Super, mehr Sprachschatz und mehr Kulinarik für unsere Kleinsten.

Grundsätzlich ganz OK.

Empfinde ich als ein bissl komisch.

Es reicht. Das ist ein klassisches Kinderlied, da hat Simit nichts verloren.

Ich habe keine Meinung dazu.

Land NÖ: "Sprachschatz"

Marion Gabler-Söllner vom Land NÖ klärt auf: "Im Landeskindergarten Kupferbrunn widmen sich die Kinder dem Sprachenfeld Nahrungsmittel und Kochzutaten. Dazu wurde das bekannte Kinderlied 'Backe backe Kuchen' sowohl im Original als auch als Abwandlung mit anderen Gerichten herangezogen, neben deutschen Begriffen werden sogar erste englische Begriffe von Backzutaten für die Zubereitung von Muffins oder Cupcakes erlernt. Es handelt sich dabei also um einen kleinen Teil eines größeren Projekts zur deutschen Sprachschatzerweiterung."

(Lie)