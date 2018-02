Navi-Panne: "Bermuda"-Siedlung holte sich Lkw

Lkw-Fahrer aus aller Welt kommen in den Ternitzer Ortsteil Pottschach (Bez. Neunkirchen) – die meisten von ihnen wollen zum Logistikzentrum eines großen deutschen Handelsunternehmens. Dass dieses von mehreren Wohnsiedlungen umgeben ist, wird regelmäßig zum Problem.

Denn falsch Abbiegen kann für die großen Sattelschlepper böse Folgen haben. Wenden ist in den engen Gassen äußerst schwierig. Das Fiese an der Sache: Fast wie im berüchtigten Bermudadreieck versagen hier regelmäßig die Navigationsgeräte.

Blindes Vertrauen

So wurde am späten Mittwochabend wieder einmal ein Lenker von seinem Navi in eine der Gassen gelockt. Der Portugiese konnte, auch aufgrund der winterlichen Verhältnisse, nicht wenden und musste von der Feuerwehr mit einem Stahlseil aus der Siedlung gezogen werden.

Schaden wurde in diesem Fall keiner angerichtet. Anders war das noch im August. Da schaffte es ein Lenker aus Ungarn ein paar Gassen weiter trotz "No Trucks"-Schild seinem Navi blind zu vertrauen, räumte zwei Laternen, ein Carport und einen Gartenzaun ab – "Heute" berichtete.

