"Dicker Mann" wollte Buben (11) in Auto locken

Der Vorfall soll am 28. Februar oder 1. März passiert sein, erklärte die Polizei in einem Schreiben an die Schule in Ziersdorf.

Demnach wurde ein 11-Jähriger auf dem Weg zur Mittelschule von einem "dicken" Mann angesprochen. Der Unbekannte soll mit einem braunen Peugeot mit Wiener Kennzeichen unterwegs gewesen sein und versuchte den Buben in das Auto zu locken. Er fragte den Schüler, ob er mit ihm mitfahren möchte.

Taxi-Schild hinter Windschutzscheibe

Wie die "NÖN" berichtete, befand sich hinter der Windschutzscheibe des Autos ein Taxi-Schild. Ob es sich bei dem Fahrzeug aber tatsächlich um ein Taxi handelt, ist nicht bekannt. Denn bis auf das Schild soll es keine weiteren Hinweise auf ein mögliches "Taxi" gegeben haben.

Erst rund eine Woche später wurde die Polizei über den Vorfall informiert. "Es hat seitdem keine weiteren Wahrnehmungen und auch keine Anhaltspunkte zu der Person gegeben“", erklärte Major Eduard Widhalm, der stellvertretende Bezirkspolizeichef, gegenüber der "NÖN".

Polizei informierte Schulleitung

Die Polizei hat die Schulleitung über den Vorfall informiert, um die Kinder zu sensibilisieren. Das Schreiben dürfte auch an die Eltern weitergeleitet worden sein, den es kursiert bereits in den sozialen Medien.

"Wir haben mitbekommen, dass das Schreiben auf Facebook gestellt wurde", erklärte ein Beamter auf Nachfrage von "heute.at". Ein Problem habe man allerdings nicht damit, stattdessen sei es eine "gute Sache", um so möglichst viele Personen zu erreichen und sie vor einer möglichen Gefahr aufmerksam zu machen.

Kontaktadresse

Der mutmaßliche Täter konnte bisher noch nicht ausgeforscht werden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ziersdorf unter der Telefonnummer 059133-3423 erbeten.

(wil)