"Duell" im Stadtpark: Haft für 21-Jährigen

Wiedersehen im Kremser Gerichtssaal: Ein Mann (21) aus dem Raum Krems hatte einem Rumänen mehrmals wüst mit dem Tod gedroht. Grund: Der Rumäne hatte via Chat mit der Freundin des 21-Jährigen geflirtet.

Eine Aussprache im Kremser Stadtpark um 1 Uhr früh sollte die Sache endgültig klären. Aber: Zum "Duell" kamen zufällig der Onkel und zwei Arbeitskollegen des Rumänen, er selber war nicht da.

Der 21-Jährige zückte dennoch sofort ein Messer, ging aufs Trio los, wurde bei der Verfolgung quer durch den Park per Faustschlag niedergestreckt, landete im Spital und dann in Haft („Heute“ berichtete).

Hohe teilbedingte Strafe

Am Montag musste der 21-Jährige auf die Anklagebank, wurde wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung zu 30 Monaten teilbedingter Haft (ein Monat davon unbedingt - d.h. er kam frei, weil die U-Haft angerechnet wurde) verurteilt (nicht rechtskräftig). Die Richterin erklärte dem Angeklagten das Urteil so: "Damit Sie so etwas nie wieder machen!" Opfer-Anwalt Normann Hofstätter: "Mein Mandant will endlich seine Ruhe."

