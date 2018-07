"Heute" trauert um Fotograf Fritz Schaler (60)

Seit Jahrzehnten war er an Unfallorten, Tatorten und in Gerichtssälen, bestach dabei durch seine unschätzbare Zuverlässigkeit und extreme Bereitschaft. In großen Medienhäusern groß geworden, wechselte der Berufsfotograf mit 2011 zu "Heute", war vor allem für "Heute NÖ" ständig on tour.

Passend zur völlig überladenen Zeit der Reizüberflutung, im Zeitalter der Endlos-Videos und der Socials sagte der besonnene Fritz Anfang 2017: "Naja, die paar Jahre bis zur Pension stelle ich jetzt meine Arbeitsweise auch nicht komplett auf den Kopf." Und diese Art und Weise, wie er Storys lieferte, bearbeitete und vor allem Fotos schoss, wurde so geschätzt und geliebt.

Familie und Kamera

Nur eine Sache war in seinem Leben noch mehr präsent als die Kamera: Seine Familie. Mit seiner großartigen Lilian (57) war Fritz 34 Jahre glücklich verheiratet, hatte zwei Kinder (Ronny, 34, und Daniel, 32). Ebenfalls fast als Familienmitglied zu werten: Golden Retriever "Alfo". Sein jüngerer Filius trat früh in die Fußstapfen seines Vaters, sprang sogar immer wieder aus dem Schatten des Meisters heraus, zählt mit nur 32 Lenzen zu den allerbesten seines Handwerkes, "Heute" darf sich über die Dienste von Daniel Schaler seit Jahren freuen.

Und eben mit seiner Familie verreiste der Triestingtaler gerne, liebte das Land Israel und war ein großer Fan von Arizona (USA). Bei seinen zahlreichen Reisen machte der Fotograf aus Passion auch oftmals das, wofür er berufen war: Fotos und Bilder von Landschaft und seiner Familie - Bilder für die Ewigkeit.

Sonntagskind

An einem Pfingstsonntag im Wonnemonat Mai im Jahre 1958 geboren, schloss Fritz auch an einem Sonntag für immer seine Augen. Nach einer Routineoperation schlief der erst im Mai 60 Jahre alt gewordene Fritz ein und wachte nie wieder auf.

Am Donnerstag wird Friedrich Schaler am Friedhof in Weißenbach an der Triesting (Bezirk Baden) beigesetzt. Wir sagen Danke, Fritz, dass Du da warst und wir Dich in unserem Team haben durften und werden Dich schrecklich vermissen, jedoch nie vergessen. "Ein letztes Servas für Dich, Du alter Haudegen", Deine "Heute NÖ"-Redaktion.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)