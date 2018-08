"Ich hasse ihn": Frau (47) stach auf Ex (31) ein

Am Bahnhof in Zellerndorf kam es bereits am Sonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung: Eine 47-Jährige soll auf ihren jüngeren Ex eingestochen haben.

Der Mann hatte die gemeinsamen Kinder am Wochenende, übergab die Kinder am Bahnhof der Ex-Schwiegermutter. Als die Kinder dann weg waren und die 47-Jährige mit ihrem Ex-Gatten alleine war, holte sie aus der Handtasche ein Messer und stach zu. Der 31-Jährige konnte die Attacke abwehren und in ein Haus flüchten. Die Frau stellte sich dann der Polizei. Sie gab als Motiv an: "Ich hasse ihn einfach".

Die Frau wurde in Untersuchungshaft gesteckt, er wurde laut "NÖN" nur am Arm leicht verletzt, weil er den Stich abwehren hatte können.

(Lie)