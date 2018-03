"Kleiner Napoleon": Wirbel um Sager im Gemeinderat

Volle Attacke bei der Gemeinderatssitzung in Neunkirchen: Bei der Debatte, den zweistelligen Millionen-Schuldenberg zu reduzieren, gingen die Wogen hoch.

Anregungen für Einsparungen sollen auch direkt aus der Verwaltung kommen. Da „feuerte“ SP-Stadtrat Günther Kautz verbal los: „Das Problem ist, dass sich Mitarbeiter gar nichts mehr sagen trauen aus Angst, dass sie dann der kleine Napoleon zusammenpfeift.“ Mit dem früheren französischen General, revolutionären Diktator und Kaiser war Stadtamtsdirektor Robert Wiedner (er fehlte krankheitsbedingt) gemeint.



Dazu Stadtchef Herbert Osterbauer (VP): „Für mich ist es unfassbar, dass die SPÖ Mitarbeiter öffentlich beleidigt. Ich weise das aufs Schärfste zurück. Angriffe auf Mitarbeiter toleriere ich nicht, vollkommen egal um wen es geht. Und es ist auch kein Kavaliersdelikt. Wenn man persönliche Differenzen hat, dann klärt man das anders“, so Bürgermeister Herbert Osterbauer (VP).

Finanzstadtrat Peter Teix (VP): „Dass dies der wichtigste Punkt der SPÖ bei einem für Neunkirchen so zukunftsweisenden Thema ist, stimmt mich nachdenklich und traurig. Das hat im Gemeinderat nichts verloren. In aller Öffentlichkeit und in Abwesenheit des Mitarbeiters Beleidigungen auszuteilen, ist stillos.“

Im "Heute"-Telefonat steht Günther Kautz zu seiner Aussage: "Ich habe mehrere Anrufe erhalten, die mir zustimmten und sagten ,Genau so ist es leider'."

Auch ihm gehe es um einen Schuldenabbau, dem er sich nicht verschließe: "Was ich aber kritisiere, sind Gedankenpläne der VP, etwa das Wasser zu privatisieren, das geht mit uns nicht."

(wes)