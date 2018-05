24-jährige Niederösterreicherin: 23. Mai 2018 10:19; Akt: 23.05.2018 10:43 Print

"Mein Ex verprügelte mich, aber keiner glaubt mir"

Seit sie ihren Ex verlassen hat, lebt Tatjana T. in Angst. In ihrem Garten soll sie von ihrem Verflossenen verprügelt worden sein. Die Mutter des Ex sagt: "Du hast dich selbst verletzt."