"Nur 2 Bier": Wiener (40) mit 2,4 Promille gestoppt

Um elf Uhr vormittags wurde ein Lenker aus dem elften Wiener Gemeindebezirk in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) von der Polizei angehalten. Der 40-Jährige musste "blasen", das geeichte Alkomat-Gerät zeigte an: Knapp über 2,4 Promille.

Umfrage Hand aufs Herz - haben Sie schon mal betrunken ein Fahrzeug gelenkt? Ja, bei mir ist das die Regel.

Ja, ein paar Mal.

Ja, leider 1 Mal.

Nein, echt noch nie.

Ich habe keine Führerschein.

Ich weiß es nicht mehr...

"Das gibt es nicht, ich habe nur zwei Bier getrunken", protestierte der Lenker (Anm.: er sagte aber nicht dazu in welchem Zeitraum und was er davor getrunken hatte) und bestand auf eine Blutabnahme. Nur: Der Bluttest brachte dem 40-Jährige wenig, der Alkowert stimmt.

Somit wäre der Schein des Simmeringers für längere Zeit weg gewesen - der Konjunktiv deshalb, da der 40-Jährige bereits vor einem Jahr seinen "Schein" verloren hat. Der Grund damals: Massive Alkohlübertretung. Der Wiener wurde angezeigt.

(Lie)