"Schämt euch!": Rathaus mit Graffiti beschmiert

Weil Parkplatznot herrsche, soll ein Teil des Wasserparks in Hollabrunn gerodet werden und für neue Parkplätze sorgen. Genau dieser Umstand dürfte bei einigen auf große Ablehnung stoßen. Bereits in der Vorwoche seien Flugblätter mit dem Titel "Vom Halsabschneider zum Baumabschneider" aufgetaucht, jetzt wurde das Rathaus beschmiert.

Stadtrat verärgert

"Jeder gerodete Baum ist ein Stich in der Lunge unserer Stadt. Schämt euch", ist die Botschaft, die in leuchtend roten Buchstaben auf das Rathaus gesprüht wurde. Gemeindemitarbeiter rückten rasch aus, um die Schmiererei zu übermalen. "Es gibt demokratische Möglichkeiten wie z.B.: Einsprüche, Petitionen, Tagesordnungspunkte bei den Gemeinderatssitzungen und Volksabstimmungen. Sachbeschädigungen sollten unterbleiben!" so MITeinander für Hollabrunn-Stadtrat, Wolfgang Scharinger, gegenüber HOZ. Dem Anliegen selbst solle er aber beigepflichtet haben. Die Kritik sei berechtigt und ginge an die ÖVP.

Grüne stimmen zu

Auch Landesabgeordneter Georg Ecker von den Grünen Hollabrunn ist verärgert über die Sachbeschädigung am Rathaus. Gegenüber der HOZ äußerte er sich dazu wie folgt: "Diese Aktion schadet unserem Anliegen eines respektvollen Umgangs mit der Natur in Hollabrunn. Angesichts der Eskalation sollte sich aber auch der Bürgermeister fragen, ob er nicht mit stärkerer Rücksichtnahme auf die Interessen der Hollabrunner Bevölkerung derartige Aktionen verhindern könnte."

(Ros)