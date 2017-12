"Wir sind auch zu Silvester für euch da!"

Wenn andere feiern, koordinieren sie die Abläufe bei Unfällen oder anderweitigen Notfällen und sind sofort zur Stelle, wenn man sie braucht. Zu Weihnachten sind es oftmals Christbaum-Brände, zu Silvester sind es Unfälle mit Pyrotechnik und Ähnlichem.

Die Mitarbeiter der Notrufzentralen in ganz Niederösterreich sind rund um die Uhr für die Bevölkerung da und helfen, wenn sie gebraucht werden.

So auch Benedikt Posch (24), der Silvesterdienst in der Bereichsalarmzentrale St. Pölten macht. Vier Jahre lang ist er nun schon Disponent. "Das Aufgabenfeld am Notruf ist spannend, da es immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Auch helfe ich gerne Menschen in Not weiter", erzählt er im "Heute"-Gespräch.

Dennoch hofft man natürlich auf eine ruhige Silvesternacht.

(nit)