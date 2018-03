Nach über 20 Jahren Ehe: Winzer stach Gattin tot

Blutiges Beziehungsdrama in Waitzendorf - einer 200 Seelen-Katastralgemeinde der 860-Einwohner-Gemeinde Schrattenthal im Weinviertel (in der Nähe liegen Zellerndorf und Retz): Das Paar hatte zwei Kinder (ein Sohn ist Gemeinderat und Feuerwehrkommandant-Stellvertreter) und führte nach außen eine Bilderbuch-Ehe: Er war leidenschaftlicher Weinbauer, sie arbeitete bei einem Notar, doch hinter der Fassade dürfte es gebrodelt haben.

Am Donnerstagvormittag entlud Andreas L. seinen ganzen Hass auf seine Ehefrau und soll sie mit einer Stichwaffe getötet haben. Er ließ sich von der Polizei festnehmen ("Heute" berichtete).

Ort steht unter Schock

Langzeit-Bürgermeister Alfred Schuster zeigte sich im "Heute"-Gespräch schwer geschockt: "Die ganze Gemeinde ist in einer Schockstarre, wir sind tief betroffen. Ich kannte den Andreas schon lange, besuchte mit ihm vor zig Jahren die Weinbauschule. In den letzten 15 Jahren wüsste ich nicht, dass das Ehepaar jemals einen Streit gehabt hätte." Andreas L. war auch im Bauernbund aktiv. Er ist jetzt noch in Polizeigewahrsam, dürfte dann in die Justizanstalt eingeliefert werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.