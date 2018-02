Überfall: Räuber richtete Pistole auf Trafikantin

Gegen 17.45 Uhr kam der Bewaffnete in die Trafik in Biedermannsdorf (Mödling). Daraufhin begab sich eine 46-jährige Angestellte vom Büro in den Verkaufsraum. Der unbekannte Täter ging zum Verkaufstresen und forderte die Angestellte in deutscher Sprache, mit ortsfremdem Akzent, mit den Worten „Geld her. Das ist kein Scherz.“ zur Herausgabe von Bargeld auf. Dabei zog er die Faustfeuerwaffe und richtete sie gegen das Opfer.

Die Angestellte flüchtete in einen Nebenraum, versperrte die Tür und rief aus einem offenen Fenster lautstark um Hilfe. Von einem Zeugen wurde sofort die Polizei verständigt.

Da der Verdacht bestand, dass sich der Täter noch in dem Objekt aufhält wurde der Tatort großräumig abgesichert und die Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Gleichzeitig wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die vom Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, unterstützt wurden.

Die Durchsuchung des Geschäftes wurde von Beamten des Einsatzkommandos Cobra durchgeführt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter unmittelbar nach der Flucht der Angestellten das Geschäft ohne Beute verlies und in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Täterbeschreibung:

Mann, ca. 175 – 180 cm groß, schlanke Statur, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, schwarzen Handschuhen, dunklen um den Mund gewickelten Schal, heller Jeanhose, weißen sportlichen Schuhen und einer schwarzen Haube mit grauer Krempe. Er trug eine grell-grüne Stofftasche bei sich und war mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bewaffnet.



Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Wr. Neudorf, unter der Tel.: Telefonnummer 059133-3344, erbeten.

