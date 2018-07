Überfall: Mann verletzt zwei Frauen, sperrt Opfer ein

Wilde Szenen in der St. Pöltner City am Freitag kurz vor 13 Uhr: Ein Unbekannter hatte sich in eine Wohnung in der Rennbahnstraße geschlichen, zwei Frauen (52, 80) erwischten den Täter auf frischer Tat. Es kam zu einer Rangelei, dabei wurden beide Frauen leicht verletzt.

Täter sperrte Opfer ein

Anschließend raffte der Täter die Beute (Geld, Wertsachen) zusammen, sperrte beide Opfer ein und lief davon. Die Frauen konnten den Notruf wählen, binnen Minuten war ein Großaufgebot an Retttungskräften vor Ort, die Polizei leitete eine Fahndung ein und sperrte den Tatort ab ("Heute" berichtete). Die Feuerwehr musste die Türe aufbrechen, die Sanitäter versorgten die zwei Opfer.

Walter Schwarzenecker, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich: "Der Unbekannte hat sich am helllichten Tag einfach hineingeschlichen, wurde aber dabei erwischt. Beide Frauen wurden zum Glück nur leicht verletzt. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft noch immer." Die Ermittlungen übernahm jetzt die Kriminalpolizei.

(Lie)