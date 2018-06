Auto von 26-Jährigem ging bei Unfall im Wasser unter

Heftiger Unfall am Mittwochabend bei Tulln: Auf der Nordumfahrung verriss ein 26-Jähriger nahe der Rosenbrücke das Lenkrad seines Peugeots, um einem Tier auf der Straße auszuweichen. Er kam von der Straße ab, überschlug sich mit dem Auto, das schließlich am Dach in einem Gewässer neben der Donau liegen blieb.

Das Auto begann sofort zu sinken, bis nur noch die Räder aus dem Wasser schauten. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien, wurde dann von der Rettung versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Tullner Spital gebracht.

Die Feuerwehr holte das Auto mit dem Kran aus dem Wasser und musste sich danach auch noch im Angeln üben. Beim jungen Mann dürfte es sich um einen Amateur-Fußballer handeln, denn die Florianis fischten mehrere Sporttaschen und -utensilien (unter anderem Tormann-Handschuhe) aus dem Wasser.

(min)