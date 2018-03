Ärgerlich: Zug geht am Weg zum Flughafen ein

Umfrage Haben Sie schon einmal Ihren Flug verpasst? Ja.

Ja! Auch wegen Problemen bei der Anreise.

Fast, es ging sich noch haarscharf aus!

Nein!

Pech für all jene, die es eilig hatten und deshalb heute Vormittag per CAT zum Flughafen Schwechat (Bruck/Leitha) anreisen wollten. Ein technisches Gebrechen machte der flotten Zugverbindung ein jähes Ende. Im Schwechater Bahnhof war Endstation für den Zug, der Wien-Mitte mit dem Flughafen verbindet. Eine Weiterfahrt war unmöglich. Die Insassen mussten entweder mit der nachkommenden Schnellbahn oder via Bus zum Airport reisen.



Auf der Website des Unternehmens fand man folgende Information dazu: "Wegen eines technischen Problems fällt der City Airport Train aktuell ab Wien Mitte und vom Flughafen leider aus. Sie können die Busse der Vienna Airport Lines benützen, die am Flughafen vor der Ankunftshalle und gegenüber dem Justizzentrum in der Marxergasse abfahren. Während der Störung gilt das CAT-Ticket im Bus. Das CAT-Personal steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung."Mittlerweile wurde das Problem behoben und der CAT ist wieder wie gewöhnlich im Einsatz.

