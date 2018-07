Amstetten 09. Juli 2018 11:43; Akt: 09.07.2018 12:57 Print

1,3 Meter lange Schlange im Garten gefangen

Am Samstag musste die Feuerwehr in Amstetten wegen einer Schlange ausrücken, in der Nebenstraße nahm Reinhard Tressl das einfach selbst in die Hand.