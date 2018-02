Gars am Kamp 12. Februar 2018 19:40; Akt: 12.02.2018 19:52 Print

1,4 Promille: Frau bei Unfall mit Alko-Lenker verletzt

Ein alkoholisierte 44-Jähriger verursachte am Sonntag in Gars am Kamp (Bez. Horn) einen schweren Unfall. Eine 69-Jährige musste verletzt ins Spital.