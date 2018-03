Bezirk Bruck 08. März 2018 20:45; Akt: 08.03.2018 20:59 Print

1,4 Tonnen-Eisen stürzt auf Mann: Lebensgefahr

Drama Donnerstagnachmittag in einer Firma in Mannersdorf am Leithagebirge (Bruck): Einem Mann (44) wurden bei einem schweren Arbeitsunfall Arm und Bein fast zur Gänze abgetrennt.