10 Meter abgestürzt: Biker per Heli in Schockraum

Wieder Motorrad-Drama in Niederösterreich, dieses Mal auf einer Bergstraße bei Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) am Samstagvormittag. Ein 35-jähriger Motorradfahrer verlor ersten Meldungen zufolge die Kontrolle über das Zweirad und ist mehrere Meter (an die zehn Meter) über eine Böschung gestützt und gegen einen Baum geprallt.

Umfrage Fahren Sie gerne Motorrad? Ja, sehr gerne sogar.

Ja, ich fahre manchmal.

Ich fahre nur selten Motorrad.

Nein, nie zu gefährlich.

Nein, aber ich würde gerne.

Schockraum in Amstetten

Der Lenker aus Gresten (Scheibbs) blieb schwer verletzt liegen und musste nach notärztlicher Erstversorgung von Rettung und Freiwilliger Feuerwehr gerettet werden. Mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 15 wurde der Mann schließlich mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in den Schockraum des Landeskrankenhauses Amstetten gebracht.

Wie berichtet hatte es in den letzten Wochen zahlreiche fatale Motorradunfälle gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren

(Lie)