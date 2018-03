111! Älteste Österreicherin feiert morgen Geburtstag

111 Jahre! Am Samstag, 17. März, feiert Anna Medwenitsch Geburtstag. "Heute" stattete der Niederösterreicherin, die im Marienheim in Bruck an der Leitha lebt, einen Besuch ab, brachte ihr Blumen vorbei.

"Vielen Dank", freute sie sich darüber sehr, gesundheitlich geht es ihrem Alter entsprechend gut.

Das Geheimnis ihres hohen Alters? Ihr Leben lang arbeitete Anna Medwenitsch am Bauernhof, blieb in der Pension aktiv, bis sie nach einem Oberschenkelhalsbruch mit 106 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen war. Seit 2013 teilt sie sich ein Zimmer im Marienheim mit einer weiteren Bewohnerin. Früher war es das Schmalzbrot, heute liebt sie Breikost mit Kaffeegeschmack.

„Wir gehen oft in die Kapelle mit ihr, weil ihr das viel bedeutet. Am Samstag gibt es eine kleine Feier im Familienkreis. Wichtig ist: Sie ist schmerzfrei“, so Enkelin Maria, die ihre Oma regelmäßig, mehrmals wöchentlich, besucht. „Heute“ gratuliert herzlich!

(wes)