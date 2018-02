Feuerwehrmann während Einsatz bestohlen

Wenn's brennt, es einen Unfall gab oder jemand in Not ist, wird die Feuerwehr alarmiert. Für die Freiwilligen heißt es dann so schnell wie möglich ins Feuerwehrhaus kommen, um zu helfen. Einer der Florianis aus Schwechat (Bez. Bruck) schwingt sich dafür meist auf sein BMX-Bike und radelt zum Einsatz – so geschehen auch vergangene Woche.

Es galt eine, in einem Aufzug, eingesperrte Person zu befreien. Für die erfahrenen Florianis Routine. Nach dem Einsatz setzte es diesmal aber eine böse Überraschung. Das BMX-Bike war weg. Auf der Überwachungskamera war eindeutig zu sehen: Jemand hatte es gestohlen.

Facebooksuche

Die Feuerwehr startete über Facebook einen Aufruf: "Wir bitte um Hinweise bzw. geben wir dem Täter die Möglichkeit das Fahrrad bis Sonntag, 04.02.2018 konsequenzlos zur Feuerwehr zurück zu bringen. Ansonsten sehen wir uns gezwungen Anzeige zu erstatten."

Bis heute, Sonntag, dauerte die Suche nach dem Täter dann aber nicht. Dank zahlreichen Hinweisen, war der Dieb schnell gefunden. Der bestohlene Feuerwehrmann konnte sich sein Fahrrad abholen, von einem 12-Jährigen.

