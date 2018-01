120 Ferkel erstickten bei Brand in Container

Eine defekte Wärmelampe sorgte am Wochenende für den Tod von 120 Ferkel in einem Stall in Groß Burgstall. Die Lampe, die die Schweine eigentlich sicher durch den Winter bringen sollte, begann zu brennen, Teile stürzten herab und steckten auch den Kunststoffboden in Flammen.

Die sieben Wochen alten Ferkel starben nicht durch die Flammen selbst, sondern erstickten durch die starke Rauchentwicklung. Das Feuer im Schweinecontainer erlosch dann quasi von selbst.

Die Hitze hatte eine Kunststoffwasserleitung zum Platzen gebracht, das Wasser setzte dem Brand ein Ende. Für die Ferkel war es da aber schon zu spät. Als der 43-jährige Besitzer das Unglück bemerkte, waren bereits alle tot. Er meldete das Unglück bei der Polizei.

